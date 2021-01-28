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Отмена нового украинского правописания: появилась реакция Кабмина

28 января, 18:48

Виталий Семченко Виталий Семченко

На апелляцию у правительства есть 30 дней

Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда, который сегодня отменил новую редакцию украинского правописания.

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Об этом сообщила замминистра юстиции Валерия Коломиец, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 28 января, ОАСК признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", – написала она.

Коломиец добавила, что на подачу апелляции у правительства есть 30 дней.

Что происходит?

В 2019 году 12-летняя жительница Херсона Юлия Пиргас подала иск об отмене правописания. Аналогичный иск направила и ОО "Правовое государство".

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Отмена нового украинского правописания: появилась реакция Кабмина
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Мать девочки утверждала, что "правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Сегодня представитель истца, адвокат Дмитрий Ильченко написал о решении суда. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Кабмин действовал вне пределов своей компетенции и с нарушением законодательства.

Подробнее об изменениях в украинском правописании – читайте в материале "Сегодня".

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