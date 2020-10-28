Отмена электронных деклараций – это дерзкий реванш – Яценюк

Вчерашнее решение Конституционного Суда – это дерзкий реванш, следствием которого может стать отмена электронного декларирования, и все национальные политические силы должны выступить вместе, чтобы остановить этот откат назад.

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Об этом заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook.

"Возмущен сообщением о решении Конституционного Суда, следствием которого может стать отмена электронного декларирования", – написал он.

Яценюк добавил, что сложный комплекс решений для обеспечения государственной антикоррупционной политики является достижением 2014-2019 годов и результатом работы коалиции и двух правительств, которые он возглавлял.

"Знаю вес и сложность этих решений. То, что мы вместе сделали, открыло цивилизованную перспективу для Украины. То, что происходит сейчас, – это реванш. Дерзкий и неразумный", – написал он.

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Экс-премьер подчеркнул, что "каждая безнаказанность имеет начало".

"В 2019 году политическая конъюнктура повлияла на то, что Конституционный Суд благословил роспуск Верховной Рады. Теперь голову подняли силы, которые хотят отката Украины с европейского пути", – отметил он.

"Власть должна осознать, что ее самый большой враг – это реванш, как российский, так и коррупционный", - подчеркнул Яценюк.

Лидер "Народного фронта" призвал все национальные политические силы "выступить вместе, чтобы остановить этот откат назад".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

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