Без цензуры: Мендель анонсировала "ошеломляющее" интервью Зеленского

В 18:00 интервью с президентом покажет телеканал «Украина»

Президент Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским каналам. Сегодня вечером в 18:00 оно будет показано на телеканале "Украина".

Реклама

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По словам Мендель, Зеленский обсудил с журналистами все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до старых украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и сложности в реформах.

Как отметила Мендель, Владимир Зеленский объясняет ситуацию изнутри:

как идет сотрудничество с МВФ;

почему спрашивает людей о легализации каннабиса;

будет ли украинская вакцина против коронавируса;

как продвигаются мирные переговоры:

где посадки.

Читайте также: Факты на лице. Десять эмоций Зеленского во время выступления в Раде

Реклама

Это самое открытое интервью президента, отметила пресс-секретарь, и "новые рассказы все больше ошеломляют тележурналистов".

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Мы собрали все ключевые заявления главы государства.

Видео: president.gov.ua

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама