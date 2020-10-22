Без цензуры: Мендель анонсировала "ошеломляющее" интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским каналам. Сегодня вечером в 18:00 оно будет показано на телеканале "Украина".
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По словам Мендель, Зеленский обсудил с журналистами все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до старых украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и сложности в реформах.
Как отметила Мендель, Владимир Зеленский объясняет ситуацию изнутри:
- как идет сотрудничество с МВФ;
- почему спрашивает людей о легализации каннабиса;
- будет ли украинская вакцина против коронавируса;
- как продвигаются мирные переговоры:
- где посадки.
Читайте также: Факты на лице. Десять эмоций Зеленского во время выступления в Раде
Это самое открытое интервью президента, отметила пресс-секретарь, и "новые рассказы все больше ошеломляют тележурналистов".
Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Мы собрали все ключевые заявления главы государства.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк