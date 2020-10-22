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Без цензуры: Мендель анонсировала "ошеломляющее" интервью Зеленского

22 октября, 10:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

В 18:00 интервью с президентом покажет телеканал «Украина»

Президент Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским каналам. Сегодня вечером в 18:00 оно будет показано на телеканале "Украина".

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По словам Мендель, Зеленский обсудил с журналистами все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до старых украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и сложности в реформах.

Как отметила Мендель, Владимир Зеленский объясняет ситуацию изнутри:

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Это самое открытое интервью президента, отметила пресс-секретарь, и "новые рассказы все больше ошеломляют тележурналистов".

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Мы собрали все ключевые заявления главы государства.

Видео: president.gov.ua

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интервью президент Владимир Зеленский канал Украина
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