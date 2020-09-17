Отфутболивают законы: Саакашвили рассказал, как чиновники тормозят реформы

Бюрократия десятилетиями останавливала прогресс и должна быть убрана с пути, говорит реформатор

Чтобы убрать коррупцию из сферы недропользования, в Национальном совете реформ Украины написали проект соответствующего закона, который был подан в Офис президента, однако застопорился в чиновничьих кабинетах.

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Об этом глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Украина уникально богата редкими металлам и другими вещами. Чтобы тоже убрать коррупцию в этой области, (написан) закон по недропользованию", – говорит главный украинский реформатор.

По его словам, президент Владимир Зеленский подал законодательную инициативу, Нацсовет реформ ее обсудил и утвердил, после чего документ застрял в Офисе президента у бюрократов, и идет "отфутболивание".

"Мы все сдали в Администрацию (Офис. – Ред.) президента, а потом какой-то чиновник, который сидит там последние 20 лет, тормозит, начинает экспертизу, начинает перекидывать в министерство, министерство – опять в ОП, и это мы должны закончить. У нас на эту тему встреча в понедельник с главой администрации (Офиса президента. – Ред.). Я надеюсь на его поддержку", – подчеркнул Саакашвили.

По его словам, он сегодня встречались с первым помощником президента Сергеем Шефиром и провел очень конструктивную встречу.

"Президент Украины в курсе: мы сделаем систему, что бюрократия, которая десятилетиями останавливала прогресс, часто небескорыстно, была убрана с пути. Все это зашло в Верховную Раду, мы заранее подготовили депутатов, мы доведем до конца, чтобы это были не разговоры-хотелки, а чтобы каждый гражданин Украины, каждый экономический субъект почувствовал это на себе, что реформы реально идут", – говорит глава Исполкома реформ.

Он добавил, что днем ранее, 16 сентября, встречался с представителем сектора алкогольных напитков.

"Надо отдать должное, они сказали, что никогда им так хорошо не работалось, не потому, что люди стали больше пить, нет. Просто убрана коррупция. Раньше почти всегда президент Украины, почти все президенты курировали эту отрасль и лично брали с нее деньги. Сейчас, когда коррупция сверху убрана, то им хорошо работается. Вот, на каждую сферу нужно распространить то же самое. А мы для этого создадим системную базу, чтобы это не зависело от личности президента Украины", – подытожил реформатор.

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Напомним, ранее Саакашвили рассказал ореформе таможни, при которой коррупции не останется и в помине.

Как известно, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в маебыл назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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