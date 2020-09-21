От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петицию

Президент Владимир Зеленский, которому НАПК влепила два админпротокола, заявил, что не собирается подавать в отставку из-за несвоевременного внесения информации в декларацию.

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Так он ответил на петицию на сайте главы государства, в которой потребовали, чтобы он подал в отставку.

Автор петиции напомнил, как Зеленский еще будучи кандидатом в президенты 18 апреля 2019 года в эфире одного из телеканалов пообещал подать в отставку, если нарушит закон на посту главы государства. При этом 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) и этим нарушил закон "О предупреждении коррупции". Президента призвали сдержать слово и подать в отставку. Данная петиция набрала более 30 тысяч голосов при необходимом минимуме в 25 тысяч.

Сам же Зеленский в ответе на петицию обратил внимание, что давал такое обещание об отставке в контексте недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петиции не планируется", – заявил президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле стало известно о продаже Зеленским недвижимости за миллионы гривен. Глава государства совершил крупную сделку, заработав серьезную сумму денег и сразу же отобразил это в декларации.

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