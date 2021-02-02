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  1. Новости политики

От США не было негативных сигналов Украине из-за действий отдельных политиков – Кулеба

2 февраля, 02:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава МИД уверен, что санкции против украинских политиков не помешают стратегическому партнерству

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что недавние санкции против нескольких украинских политиков, которых обвиняют в сотрудничестве с Россией и вмешательстве в выборы в США, не помешают стратегическому партнерству между странами.

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Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Нет, никаких негативных индикаторов или каких-то сигналов не было отмечено ни в сегодняшнем разговоре (с госсекретарем Энтони Блинкеном. – Ред.), ни в нашей предыдущей коммуникации с Соединенными Штатами", – рассказал Кулеба.

Он отметил, что поскольку санкции были введены против людей, "связанных с интересами Российской Федерации", то претензий к украинской власти "здесь не было, нет и не может быть".

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"Более того, в США очень положительно отмечают тот факт, что несмотря на все попытки втянуть Украину в внутриполитические американские дела в последние годы, мы этого не сделали и смогли достойно выйти из этой ситуации", – утверждает министр.

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Напомним, в январе Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от правящей партии "Слуга народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

1 февраля нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" из-за санкций, введенных против него США.

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США депутаты санкции МИД Украины Дмитрий Кулеба
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