Освоение Марса и Луны: Уруский рассказал об участи Украины в амбициозных проектах

Украина будет интегрироваться в мировые процессы освоения космоса, говорит вице-премьер

Космическое агентство Украины запланировало реформу ракетно-космической отрасли и занимается разработкой Стратегии космической деятельности, чтобы выйти на принятие Общегосударственной научно-технической космической программы.

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Об этом вице-премьер Олег Уруский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс и космическую программу, заявил РБК-Украина.

По его словам, три года страна живет без какой-либо космической программы, при этом в проекте Госбюджета-2021 заложено минимальное финансирование Космического агентства и развития космической программы.

"Но президент (Владимир Зеленский. – Ред.) поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов, но они все, мы понимаем, будут финансироваться за счет инвесторов, потому что у государства сейчас средств на это нет", – говорит Уруский.

Он добавил, что речь идет о частных инвесторах, среди которых могут быть и иностранные государства. При этом срок создания ракеты-носителя определен до конца каденции (марта 2024-го, – Ред.) Зеленского.

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Уруский также рассказал, что Украина может быть задействована в амбициозным проектам США по отправке миссий на Марс и Луну:

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"КБ "Южное" работает в направлении "Лунной программы", и насколько я знаю есть довольно интересные наработки, например, по космическому буксиру. Но это также проекты, которые требуют инвестиций. Поэтому занимаемся поиском инвесторов, предлагаем, но конкуренция серьезная на этом рынке. Хотя наши наработки весьма интересны".

Коснувшись темы Марса, вице-премьер напомнил, что Украина также участвует в создании американского носителя, правда, не в проекте компании SpaceX Илона Маска, а в других.

"Но почему бы и нет? Скоро выйдем на уровень корпоратизации КБ "Южное" и "Южмаша", и тогда может кто-то захочет купить их акции. Тогда мы будем интегрироваться в мировые процессы, в частности в такие масштабные как освоения Марса и Луны", – подчеркнул Уруский.

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Напомним, уроженец Житомира, выпускник Киевского политеха Сергей Якимов попал в список 100 претендентов на первый полет человека к Марсу в рамках проекта Mars One.

Также сообщалось, что украинский марсоход-попрыгунчик официально победил в конкурсе NASA.

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