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Остался день, чтобы продлить арест: суд над Медведчуком перенесли

7 июля 2021 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мера пресечения в виде домашнего ареста кума Путина истекает 9 июля и завтра последний день, чтобы ее продлить

Медведчук в суде вместе с соратниками. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Медведчук в суде вместе с соратниками. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Печерский суд Киева перенес на завтра, 8 июля, заседание по продлению меры пресечения для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий.

Отметим, что заседание было изначально запланировано на 6 июля на 15:00, потом его перенесли на 13:00 7 июля.

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А сегодня стало известно, что суда не будет и заседание перенесено на 9:30 8 июля.

А под зданием суда уже "дежурили" активисты, которые пришли в поддержку Медведчука.

Защитники Медведчука под судом. Фото: PavlovskyNEWS
Фото: "Сегодня"

Отметим, что мера пресечения в виде домашнего ареста истекает 9 июля и завтра последний день, чтобы ее продлить.

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Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
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Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

А 21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

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