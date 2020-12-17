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Остались без Сейшел. "Слугам народа" запретили лететь на курорты на Новый год

17 декабря, 19:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Народные избранники считают неприличным лететь в дорогие страны, пока в Украине кризис

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде не будут проводить зимние каникулы на дорогостоящих курортах.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

Депутаты получили от руководства рекомендацию воздержаться от поездок в недоступные обычным украинцам места – как, например Мальдивские или Сейшельские острова. И члены фракции единогласно поддержали такое решение.

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Заместитель главы парламентской фракции Евгения Кравчук назвала это неприличным в то время, когда в стране кризис.

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Однако совсем от заграницы народным избранникам можно не отказываться. Кравчук напомнила любителям теплых стран о возможности поехать в бюджетный Египет, а те, кто предпочитает зимние виды спорта, могут провести новогодние праздники на горнолыжных курортах Украины.

Впрочем, Евгения Кравчук также отметила, что многие из ее однопартийцев могут себе позволить не экономить на отдыхе. Раньше мы писали, что больше половины "слуг народа" – миллионеры и назвали самого богатого.

Напомним, что президент Владимир Зеленский планирует провести Новый год с семьей. В ОПУ рассказали, что скоро на Банковой откроют особенную новогоднюю елку, после чего он он с женой отправится на отдых.

Сюжет Владислава Палыводы Видео: Сегодня

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Верховная Рада курорты слуга народа Евгения Кравчук Новый год 2021
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