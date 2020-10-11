Уникальность белорусского протеста. Какими плакатами в соцсетях призывают к восстанию

В столице Беларуси собрался "Марш гордости" ("Марш гонару"). В центр Минска стянули силовиков и спецтехнику, начались задержания и стычки.

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В это же время в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси. Около сотни людей пришли на площадь с белорусскими флагами и вещами с тематической символикой. Также они держали плакаты с надписями "Свободу политзаключенным!", "Свободу Статкевичу!" и "Жыве Беларусь!".

Но в Киеве проходило еще одно мероприятие в поддержку протестующих в Минске: жителям и гостям столицы предложили посетить выставку протестного плаката белорусского художника и дизайнера Владимира Цеслера, названный "Верым! Можам! Переможам!".

Выставка состоялась в галерее "Білий світ" и была достаточно недолгой. Ее уникальность в том, что эти плакаты не столько для того, чтобы держать их во время активного протеста на улицах, сколько для распространения в соцсетях. Ведь, как известно, все призывы выходить на митинги и координация акций проходит именно в соцсетях.

Сайт "Сегодня" оценил творчество белорусского мастера и попытался сравнить их с киевскими плакатами 2013-2014 годов.

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Отметим, что работы белоруса отличаются от традиционного плаката: работы более близки и понятны для белорусской публики, поскольку отображают именно те аспекты жизни страны, которыми недовольны белорусы. Кроме того, они отражают те унизительные, по мнению граждан республики, стереотипы, которые ассоциируются с Беларусью из-за многолетней диктатуры Лукашенко.

"Вот, например, плакат с цифрой "26" в виде запрещающего дорожного знака. Для нас он понятен и очевиден: 26 лет правления Лукашенко – хватит! Украинцам такие смыслы нужно объяснять – не все помнят, сколько уже нашей страной правит Лукашенко", – рассказывает нам белорус Александр, который приехал в Киев из Минска.

Кстати, выставку в Киеве посетило много белорусов. Они говорят, что плакаты Цеслера очень популярны в социальных сетях.

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На входе в галерею посетителей встречает плакат с ехидно улыбающимся Лукашенкои с датой 1994-1937. Автор намекает, что сейчас в стране "тридцать седьмой" год.

В плакатах много символов. Например, старый огнетушитель, на котором написано: "утиль". Он вот-вот развалится.

"В системе все прогнило, и пожар революции уже не затушить", – написано под изображением.

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Многим посетителям понравилась карта Республики Беларусь в виде тюремной решетки.

Многих удивила карта страны в виде аппетитного драника.

Плакат с намеком на печальный итог для правителя-тирана. На черном фоне написано: "Лукашеску". А внизу: "Все дело в окончании". Намек, что жизнь правителя соседней Румынии закончилась казнью.

Один из плакатов белорусского художника перекликается с событиями в Киеве 2013-2014 годов. Дорожный знак – на нем человек убегает от преследующего его силовика с дубинкой.

Кстати, из-за критики действующей власти автор плакатов был вынужден покинуть свою страну. На открытие выставки в Киеве Владимир Цеслер не приехал из-за коронавируса. Он общался с гостями выставки онлайн в день ее открытия.

"В этих работах много сарказма и символизма. Например, плакат в виде флага нашей страны с красным сердечком посредине стал причиной появления целого народного движения. Сейчас в Республике Беларусь свой флаг имеют каждая улица, городок и даже микрорайон. Вместо сердечка на нем рисуют символ улицы или микрорайона. С этим флагом люди выходят на митинги", – рассказала нам Ольга, с которой мы пообщались в галерее.

"Плакаты очень крутые. Хорошо, что такая выставка прошла в Киеве. Мне было интересно посмотреть отношение творческого белорусского сообщества на то, что сейчас происходит в их стране. Эти плакаты я видел и раньше, но в социальных сетях. Круто, что именно таким способом привлекается внимание к проблеме", – поделился с сайтом "Сегодня" украинский художник Андрей Ермоленко.

Во время Революции Достоинства в Киеве плакаты были совсем иного плана. У нас символами стали увешанная лозунгами новогодняя елка на Майдане, баррикады на улице Институтской, портреты Шевченко, Украинки и Франко, горящие шины, "коктейли Молотова" и каски, в которых люди выходили на протест.

"Провести параллели с плакатами белорусского художника и теми, что были у нас в 2013-2014 года, нереально. Это абсолютно разные во всех смыслах плакаты. У нас было все намного злее. У белорусов пока – это легкий вариант. Они стараются не очень сильно "дергать кота за усы". Мы с первых дней протестов делали жесткие штуки. Если помните, это были портреты Януковича с красной точкой на лбу. У белорусов это только начало. Они еще не раскачались. Хотя на выставке представлены довольно резкие плакаты. Но они не агрессивные. Они просто показывают, что происходит в этой стране. Но, подчеркну, плакаты сделаны на высоком уровне и с очень крутой подачей и смыслами", – добавляет Андрей Ермоленко.

Как протестуют в Минске, смотрите на видео:

Беларусь – протестующих поливают водой с краской

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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