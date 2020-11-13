Оргпреступность представляет не меньшую угрозу госбезопасности, чем терроризм – Баканов

Не может быть монополии на борьбу с коррупцией и организованной преступностью, говорит председатель СБУ

Организованная преступность представляет не меньшую угрозу государственной безопасности, чем терроризм, ведь ее используют иностранные спецслужбы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Реклама

Об этом председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал "Интерфакс-Украина".

"Оргпреступностью используют иностранные спецслужбы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Это и финансирование терроризма и сепаратизма, и коррупционное проникновение агентуры в государственные органы власти", – пояснил Баканов. Он добавил, что оргпреступности противодействуют большинство спецслужб НАТО и ЕС, среди которых – США, Австрии, Бельгии, Франции, Польши.

Баканов считает опасным подход, который полностью ликвидирует систему борьбы с оргпреступностью в Украине. По мнению главы СБУ, не может быть монополии на борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Поэтому следует ввести альтернативную подследственность коррупционных преступлений и противодействия ОПГ, что создаст здоровую конкуренцию между правоохранительными органами.

По поводу расследования экономических преступлений, то, как подчеркнул Баканов, негативный резонанс вызывают, прежде всего, поручения, которые СБУ получает от следственных подразделений других правоохранительных органов. Например, в 2019 году в СБУ поступило 4,2 тыс. поручений, 64% из них не касались компетенции Службы.

В тренде Это нельзя игнорировать: в Кабмине отреагировали на карантинный бунт мэров

Реклама

"Это и является основным основанием для обвинений СБУ в расследовании преступлений, не относящихся к ее подследственности. Но подчеркиваю – это не инициатива СБУ и не попытка злоупотреблять полномочиями. В такие условия нас ставит действующий Уголовно-процессуальный кодекс. И с этим необходимо что-то делать. К сожалению, нормы, направленные на урегулирование этой проблемы, исчезли в редакции "доработанного" законопроекта, который зарегистрировал комитет", – отметил он.

По его мнению, реформа сферы безопасности должна внедрять предохранители, которые сделают невозможным привлечение СБУ к расследованию экономических, коррупционных и других преступлений, которые не относятся к ее подследственности.

Напомним, ранее Баканов заявил, что новый закон о СБУ ослабит Украину и президента Зеленского.

Также напомним, ранее эксперты выступили за то, чтобы новый закон о СБУ был принят как можно скорее для борьбы с эволюционирующими угрозами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама