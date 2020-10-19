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Опустевший Карабах. Куда уезжают люди

19 октября, 18:32

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Жить в условиях войны люди не будут, назревает гуманитарная катастрофа

Кадры занятых азербайджанскими военными городов и сел Нагорного Карабаха поражают: пустые улицы, брошенные дома, забытые впопыхах домашние животные. Армяне уходят, и пока Карабах будет азербайджанским, люди, скорее всего, не вернутся. У всех на устах вопрос о начале гуманитарной катастрофы в регионе.

Видео: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Почему армяне Нагорного Карабаха оставляют свои дома?

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Ключевых причин три:

  • Война
  • Боязнь репрессий
  • Нежелание жить под (как считают армяне) оккупацией.

Причем война – пожалуй, не главная из них. Армяне Нагорного Карабаха всерьез опасаются резни и даже геноцида. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что это достаточная причина, чтобы мировое сообщество признало независимость Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении

В противном случае армяне Нагорного Карабаха будут подвергнуты геноциду. И в этом нет никакого преувеличения.

В то же время Азербайджан настаивает, что армянам в их стране ничто не угрожает.

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана

Тысячи армян живут на территории Азербайджана, никто им слова плохого не скажет, они — наши граждане.

Куда уходят армяне?

Небольшое число беженцев направляется вглубь т.н. Нагорно-Карабахской республики в надежде, что война туда не доберется.

Здесь и далее – Степанакерт, Шуша, другие города и села Нагорного Карабаха

Здесь и далее – Степанакерт, Шуша, другие города и села Нагорного Карабаха / Фото: Reuters

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/ Фото: Reuters

Подавляющее большинство – в Армению. Один из перевалочных пунктов находится в приграничном армянском Горисе.

Там открыт пункт сбора, куда привозят еду, одежду и лекарства волонтеры и в котором беженцев распределяют по гостиницам. Часть жителей Нагорного Карабаха едет сразу к родственникам.

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/ Фото: Reuters

Некоторые из армян – у кого есть родственники в дальнем зарубежье – отправляют женщин и детей туда. Но таких немного: все верят, что ситуация изменится и вскоре все вернутся в свои дома.

Опустеет ли весь Нагорный Карабах?

Никол Пашинян уверяет, что никто из армян жить под так называемой "азербайджанской оккупацией" не будет. Это похоже на правду – армяне очень патриотичны.

/ Фото: Reuters

Перед началом армяно-азербайджанского конфликта в конце 80-х в Азербайджане (включая НКР) проживало свыше 390 тысяч армян. В 2000-х, по разным данным – от 163 до 645, в основном, старики (в азербайджанских СМИ назывались другие цифры – 30-40 тыс). Но это не считая Нагорного Карабаха. То есть даже в годы "заморозки" конфликта армяне не вернулись в Азербайджан.

Видео: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Армении грозит гуманитарная катастрофа?

Армянские власти постоянно говорят об этом, призывая мировое сообщество вмешаться и прекратить войну. Но на самом деле, ситуация не столь критична, как может показаться вначале. Занятые Азербайджаном населенные пункты – на самом деле очень небольшие. В Физули проживало около 17 тысяч человек, в Гадруте – 3,5 тысячи.

/ Фото: Reuters

Да и сам Нагорный Карабах невелик. По разным данным, там проживает 145-147 тыс. человек (99,74% – армяне). Даже если все они покинут свои дома и переедут жить в Армению – это увеличит ее население всего на 5%.

Для сравнения: в Украине из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе свои дома покинули 1,45 млн граждан – именно столько временно перемещенных лиц зарегистрировано на сегодняшний день. Это – 3,45% от числа "довоенного" населения всей Украины.

В случае с Арменией в поддержке беженцев армянами сомневаться не приходится. Поможет также большая армянская диаспора. А вот в отношении помощи союзников, в частности, России, есть большие сомнения.

/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

И уж, конечно, никакая помощь не снизит горечь трагедии людей, вынуженных покинуть свои дома.

Видео: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах армяне беженцы

Источник: Сегодня

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