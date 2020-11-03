Оправдание Маркива сорвало спецоперацию Москвы – Климкин

Благодаря оправданию украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии была сорвана российская спецоперация, планировавшаяся Москвой как показательная.

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Об этом экс-министр иностранных дел Павел Климкин сообщил сайту "Сегодня".

По словам экс-министра, целью российской спецоперации была прежде всего пропаганда, а также создание прецедента.

"Была сорвана российская спецоперация, планировавшаяся Москвой как показательная. Совершенно очевидно, что сценарий этой истории писался в Москве. Цель – пропаганда. Но не только. Кремль хотел создать прецедент. Но этого не случилось", – заявил Климкин.

Он отметил, что для решения этого дела объединили усилия очень много людей, среди которых украинские дипломаты в Милане, в частности генеральный консул в Милане Роман Горяйнов, "который реально очень много сделал" и вся украинская громада в Италии.

Климкин добавил, что Маркива также поддерживали много неравнодушных итальянцев.

"В Италии четко поняли, что доказательств нет, дело "слеплено" неизвестно из чего. И Виталий все равно выиграл бы. Он показал, что он герой не только на фронте. На него очень давили, но он выстоял. Будет ли он через суд требовать компенсации за годы, проведенные под арестом? Об этом лучше спросить самого Виталия", – подытожил экс-министр.

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Напомним, во вторник, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу гражданина Украины, бывшего бойца Нацгвардии и участника АТО Виталия Маркива, который был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать.

Маркива обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы.

1 октября итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения в деле Маркива из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов.

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