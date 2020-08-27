Оппозиция ответила на слова Путина о "резерве" для вторжения в Беларусь

Внешнее вмешательство в любой форме недоступно, говорят в конституционном совете

После того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создает резерв силовиков якобы для помощи режиму Александра Лукашенко, координационный совет белорусской оппозиции назвал недопустимым формирование в России или ином государстве вооруженных группировок для использования в Беларуси.

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Это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества, говорится в заявлении координационного совета.

Оппозиция напомнила, что основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. "Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов", – подчеркнули в КС.

В то же время противники Лукашенко приветствуют и поддерживают позицию всех иностранных партнеров Беларуси, которые отмечают, что:

Происходящее в Беларуси является внутренним делом Беларуси, внешнее вмешательство в любой форме недоступно.

Власти следует слышать людей и вести диалог с представителями общества.

Все проблемы в Беларуси должны решаться мирным путем, экстремистских элементов в Беларуси нет, и так должно оставаться и впредь.

Оппозиция подтверждает, что проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

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КС напомнил, что придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, поэтому просит иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи координационному совету и т.п.

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Напомним, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало в эфире канала "Украина 24" заявил, что Минск по-прежнему планирует опираться на Москву во внешней политике, поэтому Россия может помочь Беларуси трансформировать власть.

При этом он уверен, что Лукашенко должен быть отстранен от власти:

Сайт "Сегодня" также сообщал, что в состав координационного совета вошли более тысячи человек, о чем рассказала член президиума КС Мария Колесникова.

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