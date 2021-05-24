Опасная и наглая: в СНБО объяснили отказ Украины от авиасообщения с Беларусью

/ Фото: president.gov.ua

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", – сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске – это "открытый вызов всему демократическому миру, наглое попрание международных норм и правил".

Также стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает механизм прекращения авиасообщения с Беларусью, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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Министерство обещает уже в ближайшее время рассказать, что делать пассажирам, авиакомпаниям и как в дальнейшем планировать путешествия.

Напомним, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал наказать Беларусь за воздушный терроризм и политические репрессии, а заодно потребовал отказаться от импорта электроэнергии из РБ.

Видео: Сегодня

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