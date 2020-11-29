ОП: Сытник должен уйти в отставку

Артем Сытник незаконно назначен на должность директора Национального антикоррупционного бюро и должен уйти в отставку. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в комментарии изданию "Закон и Бизнес".
"КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял и оно имеет силу закона", - цитирует издание заместителя главы ОП.
По мнению Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.
"Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившего в законную силу. Он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - добавил Татаров.
Сейчас, по информации замглавы Офиса президента, Сытник является фигурантом нескольких уголовных производств по недостоверному декларированию и незаконному влиянию на судей.
"По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", - сообщил Татаров.
Замглавы ОП отметил, что Сытник также фактически ввел в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, он не отвечал критериям добропорядочности.
По мнению замглавы ОП, Сытник в целом дискредитирует правоохранительную систему.
"По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов", – подытожил Татаров.
Напомним, Артем Сытник занимает должность директора НАБУ с 2015 года. Летом 2020 Конституционный суд признал неконституционным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника на должность директора бюро.
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