ООН назвала "власти" Крыма оккупационными: Москва нервно отреагировала

Захарова уверяет, что «крымский референдум» был проведен по нормам международного права

Резолюция Третьего комитета Генассамблеи ООН, который признал российско-оккупационную власть в Крыму незаконной и призывает ее называть "оккупационными органами РФ", якобы носит политически ангажированный характер.

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Об этом заявила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, инициированный Украиной проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове. А Украина в очередной раз воспользовалась площадкой ООН для тиражирования своих якобы необоснованных политических и территориальных притязаний на Крым.

В качестве аргумента Захарова привела проведение в марте 2014 года под дулами российских автоматов незаконного "референдума" о независимости Крыма. Якобы он был проведен в строгом соответствии с нормами международного права. При этом дипломат умолчала, что "российским" Крым признали всего семь зависимых от РФ стран.

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"Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории нашей страны, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь", – цинично заявила Захарова, добавив, что принимать миссии соответствующих организаций в Крыму будут в привязке к процедурам, применимым к посещению РФ, т.е., если международные эксперты признают Крым "российским".

Дипломат также пожаловалась, что когда форумы перешли в виртуальный формат, у подконтрольных России крымчан существуют проблемы даже с подключением по интернету – им в этом отказывают, а делегации Украины блокируют выступления представителей Крыма.

Напомним, что США и Турция назвали бутафорским проведенный РФ "референдум" в Крыму.

Также сообщалось, что 100 государств-членов ООН признали недействительным "крымский референдум".

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