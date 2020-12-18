Онлайн-дискуссия КФБ: Когда придет спасение? Коронавирус, вакцина и мир в 2020 году

Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса?

18 декабря в 12:00 Киевский форум по безопасности будет транслировать новую онлайн-дискуссию.

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Главная тема – вакцина и глобальное спасение от коронавируса.

Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса?

Какие выводы дает национальный опыт Великобритании, Канады и Германии?

Что ожидать и что следует делать Украине?

Об этих и других вопросах речь пойдет в разговоре с участием уникального круга участников:

Мелинда Симмонс , чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине;

, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине; Лариса Галадза , чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине;

, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине; Анка Фельдгузен , чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине;

, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине; Арсений Яценюк , премьер-министр Украины 2014-16 годов, председатель Киевского форума по безопасности;

, премьер-министр Украины 2014-16 годов, председатель Киевского форума по безопасности; Даниил Лубкивский, замминистра иностранных дел Украины и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-16 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности, модератор.

Онлайн-трансляция:

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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