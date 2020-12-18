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Онлайн-дискуссия КФБ: Когда придет спасение? Коронавирус, вакцина и мир в 2020 году

18 декабря, 11:55

Александр Мещерский Александр Мещерский

Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса?

18 декабря в 12:00 Киевский форум по безопасности будет транслировать новую онлайн-дискуссию.

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Главная тема – вакцина и глобальное спасение от коронавируса.

  • Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса?
  • Какие выводы дает национальный опыт Великобритании, Канады и Германии?
  • Что ожидать и что следует делать Украине?

Об этих и других вопросах речь пойдет в разговоре с участием уникального круга участников:

В тренде
Онлайн-дискуссия КФБ: Когда придет спасение? Коронавирус, вакцина и мир в 2020 году
  • Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине;
  • Лариса Галадза, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине;
  • Анка Фельдгузен, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины 2014-16 годов, председатель Киевского форума по безопасности;
  • Даниил Лубкивский, замминистра иностранных дел Украины и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-16 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности, модератор.

Онлайн-трансляция:

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Арсений Яценюк онлайн вакцина трансляция коронавирус Киевский форум по безопасности

Источник: Киевский форум по безопасности

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