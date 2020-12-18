Онлайн-дискуссия КФБ: Когда придет спасение? Коронавирус, вакцина и мир в 2020 году

18 декабря в 12:00 Киевский форум по безопасности будет транслировать новую онлайн-дискуссию.
Главная тема – вакцина и глобальное спасение от коронавируса.
- Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса?
- Какие выводы дает национальный опыт Великобритании, Канады и Германии?
- Что ожидать и что следует делать Украине?
Об этих и других вопросах речь пойдет в разговоре с участием уникального круга участников:
- Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине;
- Лариса Галадза, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине;
- Анка Фельдгузен, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины 2014-16 годов, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, замминистра иностранных дел Украины и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-16 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности, модератор.
Онлайн-трансляция:
Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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