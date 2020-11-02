Они были всем "по приколу". Киселев сравнил Трампа с Зеленским

Американцы уже не в таком восторге от Трампа, как это было перед выборами в 2016 году

Президенты США и Украины, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, больше нравились своим народам, когда были кандидатами на пост главы государства – за свою неформальность и несистемность. Но потом американцы и украинцы захотели видеть в них серьезных и солидных лидеров своих государств. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" известный журналист-международник и телеведущий на телеканале "Украина 24" Евгений Киселев.

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По его мнению, на первых дебатах в США в конце сентября Трамп был самим собой, каким он шел на первый президентский срок. Вот только теперь большинству он не понравился. По опросам, по итогам первых дебатов действующий американский лидер получил не более 30% поддержки.

"Как бы сказала молодежь, он был "по приколу". Но он был всем по приколу, когда он был кандидатом. А когда уже действующий президент ведет себя как клоун – это перестает нравиться", – говорит Киселев.

Он сравнил эту ситуацию с той, которая была во время президентских выборов в Украине и после.

"Это как у нас в Украине. Пока президентом был Порошенко – такой весь из себя солидный, всегда при галстуке, все как полагается, ему противостоял такой неформал Зеленский, не системный, – то огромному количеству людей это неожиданно понравилось. А сейчас это многим не нравится. Ведь президент, по их мнению, должен быть солидным, должен вести себя как президент. Ровно то же самое произошло в Америке с Трампом, который обещал разогнать всю старую систему, разрушить бюрократию и так далее. Но по факту произошло то, что произошло", – подчеркнул журналист.

Отметим, что выборы президента США состоятся 3 ноября. За кресло в Белом доме поборются выдвиженец республиканцев Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Сайт "Сегодня" разбирался, чего ждать Украине, если победит Трамп.

Также читайте о трех возможных сценариях для Украины, если победит Байден.

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Смотрите наше интервью с послом Украины в США Владимиром Ельченко, который рассказал, чего ожидать от американских выборов:

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