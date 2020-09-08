"Она хотела убежать": Лукашенко отреагировал на задержание Колесниковой

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает правильным задержание оппозиционерки Марии Колесниковой, которая едва не оказалась в Украине. Он намекает, что его противница сама хотела покинуть свою страну.

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Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

Присутствовавший на интервью с белорусским лидером журналист телеканала "Россия-1" Евгений Рожков рассказал, что Лукашенко был в курсе ситуации с задержанием Колесниковой.

"Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", – рассказал журналист.

По его словам, Лукашенко получил информацию об инциденте на белорусско-украинской границе от спецслужб и пограничников.

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"По его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу. И задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками (Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. – Ред.) в зоне между белорусской и украинской границей. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выкинули из машины и умчались", – говорит Рожков.

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Лукашенко во время интервью также сказал, что белорусская сторона просит Украину вернуть оппозиционеров Кравцова и Родненкова.

А тем временем отец оппозиционерки Александр Колесников в комментарии TUT.BY опроверг слова белорусского президента, что якобы его дочь пыталась сбежать в Украину к родственникам.

"Мария всегда повторяла: "Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси". Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции о ее исчезновении", – сказал он.

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У Александра Колесникова до сих пор нет связи с дочерью, а правоохранители ничего ему не сообщают.

Напомним, утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов совета – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Сегодня же стало известно, что все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси и ее задержали – она порвала свой паспорт. А вот Кравцов и Родненков попали на территорию Украины. Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что это было принудительное выдворение оппозиционеров из Беларуси. Также в Госпогранслужбе опровергли заявления белорусских коллег, что оппозиционеров задержали украинские пограничники.

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