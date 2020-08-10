"Он сажал меня за решетку, но зла я не держу": Ляшко поздравил Кучму

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил второго президента Украины (1994-2005 гг.) Леонида Кучму с днем рождения.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

9 августа Леонида Даниловичу исполнилось 82 года.

"Он сажал меня за решетку, но зла я не держу. Потому что помню, как он защищал остров Тузла и какой при нем был экономический рост нашей страны. А еще он нашел в себе силы уйти тогда, когда надо уйти, не держался за власть любой ценой. Не идеализирую Кучму, но одновременно мой земляк с Черниговщины вызывает уважение. С днем рождения, Леонид Данилович", – написал Ляшко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 июля Леонид Кучма вышел из переговоров по Донбассу, где он был главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Однако это уже не первый раз. В сентябре 2018 года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Однако 3 июня 2019 года президент Украины снова подключил его к переговорам. У Зеленского рассказали, как Кучма личным весом влиял на переговоры в Минске.

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