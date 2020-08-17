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"Он оставил след в сердце каждого": Зеленский присвоил Кузьме Скрябину Героя Украины

17 августа, 13:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кузьма с началом войны регулярно ездил Донбасс и помогал военным, напомнил гарант

Сегодня Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) исполнилось бы 52 года. Президент Владимир Зеленский присвоил погибшему украинскому артисту звание Герой Украины.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека", – написал он.

Президент напомнил, что Кузьма с началом войны регулярно ездил Донбасс и помогал военным, а также учил украинцев через свои песни любить страну.

"Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину. У каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы. Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям из старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый – сам себе страна. Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинский. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", – написал Зеленский.

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Напомним, Скрябин не дожил до своего юбилея три с половиной года – он трагически погиб в ДТП в районе села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Внедорожник певца столкнулся с грузовиком. От полученных травм Андрей Кузьменко скончался на месте.

Смотрите также, как в Киеве открыли памятник Андрею Кузьменко:

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Скрябин Кузьма Владимир Зеленский Герой Украины Кузьма Скрябин Андрей Кузьменко

Источник: Сегодня

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