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"Он не был осведомлен, его как-то втянули": Антоненко хочет встречи с Зеленским

28 мая, 23:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства четко и точно понимает, что никто из подозреваемых не причастен к убийству Шеремета, считает Riffmaster

Андрей Антоненко и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Андрей Антоненко и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в деле Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который недавно был освобожден из СИЗО, заявил, что готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом он сказал в эфире радио НВ.

Он уверен, что глава государства четко и точно понимает, что никто из подозреваемых не причастен к убийству Шеремета.

"Тогда он (Зеленский) просто не был осведомлен, его каким-то образом втянули", – сказал Антоненко.

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По его словам, Зеленский с ним не связывался в отличие от другой подозреваемой Яной Дугарь, с которой президент ведет переписку.

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"Если он захочет со мной пообщаться, я охотно с ним встречусь, потому что есть о чем поговорить. О том, что он общается с Яной… Я думаю, что если бы кто-то из нас был к чему-то причастен, такой бы переписки не было", – подчеркнул Riffmaster.

Напомним, Антоненко был освобожден из-под стражи 30 апреля – он не был дома 505 дней. Смотрите фото, как Антоненко после СИЗО наконец обнял детей.

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