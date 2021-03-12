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"Он едет домой": экс-нардеп Микитась выходит из СИЗО

12 марта, 15:21

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Суд изменил меру пресечения для подозреваемого и отпустил

Бывший народный депутат Максим Микитась освобожден из-под стражи. Шевченковский районны суд Киева удовлетворил соответствующее ходатайство его защитников. Об этом сообщил его адвокат Артур Габриелян.

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"Справедливость победила. Удовлетворено мое ходатайство. Максим Микитась освобожден из-под стражи, и он едет домой", – написал адвокат в соцсети.

Еще один адвокат подозреваемого Евгений Грушовец рассказал, как изменили меры пресечения.

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"Мера пресечения изменена на ночной домашний арест", – сказал он.

Грущовец и Микитась. Фото: facebook.com/grushovets
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Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря Нацполиция уведомила Микитася о подозрении в заказе похищения юриста. Исполнителей похищения задержали, и удалось выяснить, кто за этим стоит. Поздно вечером 31 декабря суд принял решение арестовать его, и он провел Новый год за решеткой.

Тем временем по другому уголовному производству, в "деле квартир Нацгвардии", Микитасю переквалифицировали преступление.

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суд мера пресечения Микитась Максим

Источник: Сегодня

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