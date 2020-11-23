Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости политики

Он бы и не думал о войне. Богдан выбрал преемника для Путина

23 ноября, 10:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Было бы хорошо, чтобы Путина сменил человек, не думающий о войне

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак сказал, что лучшим преемником для Владимира Путина на посту президента России был бы нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Реклама

Собчак показала фото нескольких российских политиков и силовиков и предложила выбрать преемника Путину. Они отсеяли несколько кандидатур и в "финале" оставили Сергея Собянина и зампредседателя Совета Безопасности РФ, бывшего премьера Дмитрия Медведева.

Она спросила Богдана, кто из них был бы лучшим президентом для отношений России и Украины. После долгих раздумий он выбрал Собянина и объяснил свой выбор.

"Это градоначальник, мэр города, человек, у которого нет силовиков. Его работа – это экономика, бизнес, порядок, ремонты. Это человек, который профессионально занимается государственным бизнесом, управлением. Когда он будет заниматься ремонтом страны, финансами, бизнесом, у него не будет мысли тратить деньги на бессмысленную войну", – сказал Богдан в интервью.

Напомним, в марте текущего года в России внесли поправки в Конституцию, которые "обнулили" президентские сроки Путина, и он теперь сможет баллотироваться и в 2024 году. Это открывает для него возможность править Россией как минимум до 2036 года. Сам же Путин ранее рассказывал о своем преемнике. Он подтвердил, что думает об этом еще с 2000 года, когда впервые стал президентом РФ.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Собянин преемник Владимир Путин Андрей Богдан

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗ
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗЕвросоюз
Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакцины
Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакциныСША
Быстро закончить войну на Донбассе не получится: экс-советник Путина назвал причину
Быстро закончить войну на Донбассе не получится: экс-советник Путина назвал причинуПолитика
Как из Зеленского делали анти-Путина: Богдан дал интервью Собчак
Как из Зеленского делали анти-Путина: Богдан дал интервью СобчакПолитика
Донбасс можно
Донбасс можно "заморозить". Илларионов привел в пример разделенную ГерманиюПолитика
"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять