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Около Аляски появилась российская подлодка: США отслеживают ее маршрут

28 августа, 04:14

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Нынешняя активность России на море происходит в международных водах

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование Вооруженных сил США ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски. Об этом сообщило Северное командование ВС США, в сферу ответственности которого входит Арктика, – пишет ТАСС.

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"НОРАД и Северное командование ведут тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски", — информировало командование.

"Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей", — уточнило командование. Оно напомнило, что "тщательно отслеживает" передвижения всех судов и иностранных кораблей в своей зоне ответственности.

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Ранее экипажи американских рыболовных судов, находящихся у побережья Аляски, обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. По словам представителя Береговой охраны Кипа Уадлоу, он связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получил подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.

Ранее сообщалось, что в годовщину гибели "Курска" в России загорелась подлодка.

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Россия США подлодка аляска

Источник: ТАСС

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