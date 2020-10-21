Около 100 "слуг народа" едут на Донбасс, будут ночевать у военных (фото)

Сегодня народные депутаты от "Слуги народа" отправились на Донбасс. Там не планируется выездного заседания, а разделятся на группы и посетят военных, пообщаются с местными жителями.

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Об этом рассказала "Укринформу" замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, это будет рабочая поездка, во время которой около сотни депутатов фракции "Слуга народа" разделятся на группы по 10-12 человек и разъедутся по различным подразделениям ВСУ.

Фото: "Сегодня"

Фото: соцсети

Нардеп отметила, что политики пообщаются с военными, местными жителями прифронтовых населенных пунктов.

"Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Будем находиться на Донбассе два дня", – сказала Кравчук.

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В то же время не все депутаты отправились на Донбасс, потому что эта поездка добровольная, плюс многие заняты на выборах, либо болеют.

Напомним, во время вчерашнего выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский называл главные обретения за последний год по достижению мира на Донбассе. По его словам, важно не только окончание войны, но и возвращение территорий и пленных украинцев. Важный момент – на фронте перестали гибнуть военные благодаря рекордно продолжительному перемирию.

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