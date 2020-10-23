Оккупанты не получат воду в Крым: заявление Украины на заседании ОБСЕ

Россия, как страна-оккупант, несет ответственность за водоснабжение полуострова

Украина не даст воду для военных баз России в оккупированном Крыму, а собственных водных ресурсов полуострова вполне достаточно для обеспечения потребностей местного населения.

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Об этом заявил на заседании ОБСЕ в Вене представитель Украины при этой организации Евгений Цимбалюк, передает Укринформ.

Он отметил, что российские оккупанты перенаправляют водные ресурсы полуострова на нужды военно-промышленного комплекса и баз.

"Украина не собирается удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в воде", – заявил Цимбалюк.

Украинский дипломат напомнил, что, согласно международному праву, именно страна-оккупант несет ответственность за обеспечение оккупированной территории водой. Представитель Украины в ОБСЕ также отметил, что на полуострове достаточно воды для населения.

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"Украина просто приостановила искусственную водную преференцию, которую когда-то предоставляла для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова. Внутренних водных ресурсов Крыма достаточно для удовлетворения водных нужд населения полуострова даже в самые засушливые годы. Восстановление водоснабжения Крыма из материковой Украины возможно только после деоккупации полуострова", – добавил Цимбалюк.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно Украина "перекрыла кран" и намекнул, что Россия своими силами напоит Крым водой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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