Оккупанты на Донбассе "зажимают гайки" боевикам: обязали получить паспорта РФ

Наемникам из числа местных жителей поставили условие подать документы на российское гражданство

Российские оккупационные администрации продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Об этом со ссылкой на Главное управление разведки сообщает Министерство обороны Украины.

Как стало известно украинской разведке, обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей т.н. 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства.

С начала сентября командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о подаче документов на получение российского гражданства.

Кроме того, в соединениях и частях оккупационных войск введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет т.н. "ДНР/ЛНР" и паспорт гражданина РФ, сообщает ГУР МОУ.

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Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, общественный активист и военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире канала "Украина 24" рассказал, что Россия, раздавая свои паспорта жителям Донбасса, пытается закрепить присутствие в Украине и решить свои внутренние демографические проблемы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Российские паспорта на Донбассе: кто и зачем их получает".

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