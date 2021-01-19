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Охрана Конституционного суда не пустила Тупицкого на работу (фото)

19 января, 12:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Тупицкого уже не первый раз останавливают на входе в здание суда

Охрана снова не пропустила главу Конституционного суда Александра Тупицкого на работу. В суде назвали это противоправным вмешательством в деятельность главы КСУ.

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В КСУ заявили, что сегодня сотрудники Управления государственной охраны Украины, не назвав причину, не пропустили Тупицкого на рабочее место.

Автомобиль Тупицкого не пропускают на территорию КСУ

Сам глава КСУ заявил, что это противоправное вмешательство в его деятельность, препятствие выполнению им своих служебных обязанностей и такие действия направленны на блокирование работы Конституционного суда в целом.

"Указом президента Украины Александр Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда. Административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи Конституционного суда. Неосуществление административных функций главы суда приведет к дестабилизации работы всего учреждения", – заявили в КСУ.

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На данный момент не известно, попал ли Тупицкий в здание суда.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца от исполнения обязанностей судьи в связи с уголовным производством, в котором тот фигурирует. На это в Конституционном суде заявили, что указ президента является неконституционным.

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КСУ Конституционный суд тупицкий

Источник: Сегодня

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