ОГП об отстранении Тупицкого: Указ президента соответствует законодательству

Отстранение президентом Украины Владимиром Зеленским от должности судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в связи с привлечением его к уголовной ответственности произошло в соответствии с действующим законодательством Украины, а высказанная в связи с этим позиция КСУ необоснованная.

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Об этом заявили в Офисе генпрокурора.

"Позиция Правового департамента Секретариата КСУ по поводу того, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей Конституционного суда Украины и не могут быть применены к ним – необоснованная", – говорится в заявлении.

У генпрокурора подчеркнули, что законодательство Украины нужно применять в комплексе, с учетом норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах. А приведенный КСУ нормативный акт о прекращении полномочий или увольнения судьи Конституционного суда Украины не охватывает временного отстранения судьи, которому выдвинуто подозрение в совершении уголовного преступления.

"Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, который закреплен в системе мер обеспечения уголовного производства, в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины", – объясняют в ОГП.

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Гарантии независимости судей КCУ, в том числе при осуществлении в отношении них уголовного производства, предусмотрены в Конституции Украины, Законе Украины "О Конституционном суде Украины" и Уголовном процессуальном кодексе Украины.

Поэтому, заявили в ОГП, президент Украины, рассмотрев ходатайство и. о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. В ответ в КСУ назвали указ президента неконституционным.

Мы также сообщали, что сотрудники Управления государственной охраны утром 30 декабря не пускали председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на его рабочее место.

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