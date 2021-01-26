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Офис президента: Закон о референдуме основан на Конституции

26 января, 22:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Подоляк считает, что некоторые политсилы не хотят народовластия

Все нормы принятого сегодня Радой закона о референдуме основаны на тех, что уже содержатся в Конституции Украины и за него не голосовали только те политические силы, которые не хотят позволить обществу решать государственные вопросы напрямую.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Конституция четко определяет условия для назначения референдумов, основные ограничения. Конституционный суд четко описал, как должна соотноситься работа законодательной власти и принятие решений на референдумах. Все это учтено в принятом сегодня законе", – прокомментировал он.

По словам советника главы ОП, за закон в основном проголосовали представители фракции "Слуга народа", а другие фракции "только на словах ратуют за народовластие и расширение электоральных возможностей общества".

"Такой результат голосования красноречиво показывает, что большинство оппонентов власти банально не хотят предоставлять обществу реальные инструменты народовластия. Более того, они хотят оставаться неконтролируемыми политическими посредниками, которые в своих интересах и будут модерировать многие конфликтные вопросы, спекулируя на этом и дальше", – считает Подоляк.

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Он подчеркнул, что для президента Зеленского и партии "Слуга народа" принципиально, чтобы народовластие было наполнено реальным смыслом, поскольку "в настоящей демократии не должно быть монополии политиков по решению того, что важно для общества".

"Правящая команда в отличие от представителей разных властей за 28 лет наконец-то дала людям законный путь использования конституционных инструментов народовластия", – подытожил советник ОП.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

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референдум Офис президента Михаил Подоляк
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