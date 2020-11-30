Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаун

Власти Украины не стали выжидать еще два дня, чтобы решить вопрос

Сегодня, 30 ноября, представители Кабинета министров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции – Минздрава, Минэкономики, МВД и Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы по развитию эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда.

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Как сообщает Офис президента, об этом шла речь на традиционной селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика", – отметил Зеленский.

Напомним, предполагалось, что в среду, 2 декабря, Кабмин на очередном заседании будет рассматривать вопрос о продлении карантина.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада намерена корректировать карантин после отчета главы Минздрава об эффективности карантина выходного дня. Степанов должен выступить перед нардепами на текущей неделе, однако точной даты пока нет.

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По словам Арахамии, "дотянуть до новогодних праздников было бы идеально", чтобы ввести тотальный локдаун с 25-26 декабря, но может придется вводить ограничения и раньше.

Таким образом на предстоящем заседании правительство, скорее всего:

оценит действенность карантина выходного дня;

примет решение о дальнейших карантинных ограничениях.

По данным народного депутата Александра Дубинского, Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Тем временем украинцы поддерживают введение тотального локдауна, но процент поддержки падает с каждым месяцем.

Видео: Сегодня

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