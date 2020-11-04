Одним абзацем. Трамп захватил лидерство на выборах президента

Действующий президент пока что побеждает в ключевых штатах

В США продолжается подведение итогов выборов президента. Дональд Трамп захватил и удерживает лидерство, в том числе в ключевых штатах – Флориде, Огайо, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине. Букмекеры резко изменили прогнозы, отдавая теперь предпочтение победе Дональда Трампа. Джо Байден, лидировавший в первые часы после начала подсчета, оказался в роли догоняющего. Такая ситуация прогнозировалась: многие избиратели Байдена проголосовали по почте, их голоса будут подсчитаны позже. Окончательные выводы делать рано: расклад станет более понятным ближе к концу недели. А официальные итоги – еще позже.

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