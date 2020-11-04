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Одним абзацем. Трамп захватил лидерство на выборах президента

4 ноября, 07:30

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Действующий президент пока что побеждает в ключевых штатах

В США продолжается подведение итогов выборов президента. Дональд Трамп захватил и удерживает лидерство, в том числе в ключевых штатах – Флориде, Огайо, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине. Букмекеры резко изменили прогнозы, отдавая теперь предпочтение победе Дональда Трампа. Джо Байден, лидировавший в первые часы после начала подсчета, оказался в роли догоняющего. Такая ситуация прогнозировалась: многие избиратели Байдена проголосовали по почте, их голоса будут подсчитаны позже. Окончательные выводы делать рано: расклад станет более понятным ближе к концу недели. А официальные итоги – еще позже.

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Все последние новости узнавайте здесь: Трамп или Байден: в США выбирают президента

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Дональд Трамп выборы в США Джо Байден

Источник: Сегодня

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