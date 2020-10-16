Одним абзацем. Сколько стоит опрос Зеленского

"Вилка" в цене огромная: от 600 тысяч до 45 млн гривень

Полноценный всеукраинский опрос на избирательных участках по нынешним расценкам мог бы обойтись минимум в 45 млн грн. Во столько эксперты оценивают работу опрашивающих (1 человек на участок) и печать бюллетеней. Расчет делался исходя из средней оплаты опрашивающим в 1000 грн / день, числа участков (30 тыс.), количества и стоимости бюллетеней (30 млн по 50 коп./ шт.). Однако президентский опрос может стоить и значительно дешевле: если печатать бюллетени на ризографе (2-3 копейки за штуку) для 30 миллионов избирателей на всех участках, то это будет стоить организаторам от 600 000 гривен, а опрос провести бесплатно силами волонтеров, как об этом заявляла нардеп от "Слуги Народа" Евгения Кравчук. Она также сказала, что опрос будет проведен на средства "неравнодушных людей". Кого именно – не уточняется.

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Накануне Владимир Зеленский озвучил еще три вопроса, которые будут заданы избирателям на избирательных участках:

Видео: Офис президента

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