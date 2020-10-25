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Одним абзацем. Что будет с результатами выборов в случае низкой явки

25 октября, 19:15

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Избирательный кодекс готов признать выборы, даже если придут два человека

По официальным данным ЦИК, явка на местных выборах составила в среднем около 20%. Но уровень явки избирателей на сегодняшних местных выборах не повлияет на то, будут ли выборы признаны действительными. Как известно, такие нормы заложены в Избирательном кодексе. Поэтому, даже если на выборы в любом из населенных пунктов придут два избирателя из тысяч зарегистрированных, они не могут быть признаны несостоявшимися. В целом закон предусматривает девять случаев, когда местные или повторные выборы могут быть признаны несостоявшимися (например, прерывание избирательного процесса из-за введение военного или чрезвычайного положения или из-за отсутствия кандидатов). Но низкой явки избирателей на выборах в перечне нет.

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Напомним, 25 октября в Украине проходят выборы в областные, районные, городские советы, выборы сельских и городских голов. Как проголосовали на выборах президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, смотрите на видео:

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