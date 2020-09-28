Очевидец гибели протестующего в Минске бежал в Украину

Убийство белорусскими спецназовцами в Минске первого протестующего – Александра Тарайковского – получило новое драматическое продолжение. Свидетель смерти активиста вынужден был бежать из своей страны в Украину.

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Об этом сообщает белорусская редакция Радыё Свабода.

Архитектор-дизайнер Вячеслав Смольский предложил штабу оппозиционного кандидата Виктора Бабарико дать показания в качестве свидетеля по обвинению силовиков по делу об убийстве Тарайковского. Однако при обыске в штабе оппозиционера были изъяты компьютеры, в которых могла быть переписка свидетеля с юристами. После этого кто-то взломал замок в квартире Смольского, после чего он принял решение бежать.

"Я не знаю, кто это был – воры обычные или злодеи в погонах. В тот момент я уже скрывался", – рассказал он и добавил, что переехал в Украину 17 сентября, когда Киев закрыл границы из-за эпидемии коронавируса.

У Смольского остались в Минске невеста и больные родители. Отец перенес четыре инсульта, а мать перенесла операцию по поводу рака.

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Вячеслав Смольский на митинге солидарности у посольства Беларуси в Киеве

Пребывающий в Киеве свидетель рассказал подробности гибели Тарайковского. По его словам, Александр двигался в сторону силовиков с поднятыми руки, и в этот момент мимо него пролетела светошумовая граната, которая должна была попасть в живот, но не зацепила его. А когда он прошел два метра вперед, в него попали из помпового ружья, после чего он начал наклоняться и падать, и, как видно из другого видео, в него был другой выстрел, с другой стороны.

Напомним, на прощание с Тарайковским собрались тысячи белорусов с лампадками и цветами, национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами. На плакатах было написано "Не забудем, не простим", некоторые участники акции призывали не дарить цветы ОМОНу, особо зверствовавшему при разгоне протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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