Очередной депутат Рады заразился коронавирусом

Коронавирус продолжает атаковать народных депутатов. Теперь заболел представитель фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич.
Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, он уже далеко не первый раз сдает тест на COVID-19.
"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была пятая попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну, ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска", – написал Завитневич.
Как стало известно, по состоянию на утро 3 ноября в Украине подтвердили 8899 новых случаев заражения коронавирусом (411 093 с начала эпидемии). За понедельник умерли 157 украинцев (7532 с начала эпидемии), а выздоровели 5100 человек (168 868 с начала эпидемии). Стоит отметить, что и по суточной заболеваемости, и по выздоровевшим сегодня зафиксирован рекорд. А тем временем Минздрав предложил Раде ужесточить наказание за отсутствие маски.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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