Очередной депутат Рады заразился коронавирусом

Завитневич уже пять раз сдавал тест на ковид и теперь он дал положительный результат

Коронавирус продолжает атаковать народных депутатов. Теперь заболел представитель фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич.

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Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он уже далеко не первый раз сдает тест на COVID-19.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была пятая попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну, ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска", – написал Завитневич.

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Как стало известно, по состоянию на утро 3 ноября в Украине подтвердили 8899 новых случаев заражения коронавирусом (411 093 с начала эпидемии). За понедельник умерли 157 украинцев (7532 с начала эпидемии), а выздоровели 5100 человек (168 868 с начала эпидемии). Стоит отметить, что и по суточной заболеваемости, и по выздоровевшим сегодня зафиксирован рекорд. А тем временем Минздрав предложил Раде ужесточить наказание за отсутствие маски.

Видео: Сегодня

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