Очередной депутат подхватил коронавирус: в Раде назвали имя

Эпидемия не щадит ни простых украинцев, ни народных избранников

Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом. На этот раз COVID-19 обнаружили у члена фракции "Слуга народа" Анатолия Драбовского.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"COVID-19 заболел депутат Анатолий Драбовский, "Слуга народа", – написал нардеп.

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Депутат также является членом комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

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Напомним, по состоянию на утро 22 сентября в Украине подтвердили 2884 новых случая заражения коронавирусом (181 237 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 59 украинцев (3642 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 1717 человек (79 901 с начала эпидемии).

Как сообщали новости "Сегодня", под конец августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она была в тяжелом состоянии с температурой 39 градусов. Также из-за тяжелого состояния ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и прописали интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19. Позже сама Тимошенко рассказывала о своем самочувствии. По ее словам, почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. 11 сентября стало известно, что политик поборола вирус и уже активно занимается политической деятельностью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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