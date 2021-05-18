Обыск в доме Кличко: силовики нашли контрабандного горючего на 100 млн

Силовики провели в доме Виталия Кличко совместную операцию / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

При обыске в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, были разоблачены лица, подозреваемые в изготовлении контрафактных ГСМ на сумму более 100 млн гривен.

Реклама

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины в Facebook.

В ходе обысков, которые проводили ГФС, СБУ и Госпогранслужба при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева, задокументирована и пресечена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и реализацией товаров горюче-смазочной группы с нарушением законодательства и уклонением от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей, что наносило ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

Силовики провели в доме Виталия Кличко совместную операцию / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Реклама

Как оказалось, ряд компаний систематически получали из Беларуси и России грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема. А должностные лица этих компаний, чтобы избежать уплаты акциза на метиловый спирт и растворители, указывали недостоверные данные химического состава товара, чем существенно занижали содержание метилового спирта, и продавали импортируемую продукцию предприятиям с признаками рискованности на сумму более 100 млн гривен.

Фактически импортированный товар перемещали в Украину, чтобы подпольно переработать на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и продать за наличные без оформления бухгалтерских документов.

В ходе обысков в Киевской, Черниговской и Луганской областях были изъяты теневая документация, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерная техника, банковские карточки, наличные, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки , а также изготовленные из них горюче-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.

Напомним, пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что обыски в доме Кличко проводят в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам.

Реклама

А пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева уточнила в комментарии сайту "Сегодня", что правоохранители звонили в дверь Кличко, и это попало на запись видеокамеры. Однако копы сообщили Кличко, что пришли не к нему, а в квартиру двумя этажами ниже.