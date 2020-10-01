Обвиняемый в деле Гандзюк дал показания против Мангера – СМИ

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в суде дал обвинительные показания против председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который якобы заказал расправу над активисткой.
Об этом сообщает сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк" в Facebook.
Павловский рассказал, что во время общения с другим подозреваемым – Алексеем Левиным, тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" – это и есть Мангер.
По словам Павловского, он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера. Именно поэтому в декабре 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Кати Гандзюк Мангера и Левина.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Павловский признал свою вину. Он попросил суд утвердить соглашение о признании вины.
Также сообщалось, что Днепровский суд Киева оставил под стражей подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина до 18 октября без права внесения залога.
Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. Концентрированная серная кислота попала в глаза, на голову девушки, на спину и руку. В результате нападения у Кати оказалось обожженным около 40% кожного покрова, ей пришлось перенести 11 операций. Увы, сложные и болезненные процедуры так и не помогли: 4 ноября Катя Гандзюк умерла. Ей было 33 года.
Новости "Сегодня" также сообщали, что в ходе масштабной спецоперации в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора задержали обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк.
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