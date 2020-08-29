Обратный отсчет: возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина

Эксперты считают, что Кремль может использовать режим прекращения огня, который впервые за шесть лет войны соблюдается уже месяц, для давления на Украину

Киев и Москва готовятся ко второй встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Место определили еще полгода назад – Берлин. А вот с датой полная неразбериха. Москва выдвигает новые ультиматумы, блокируя подготовку саммита. До этого должны пройти переговоры политических советников и министров иностранных дел Нормандской четверки. Но и эти переговоры под вопросом. В интервью Euronews Зеленский заявил, что после второй его встречи с Путиным на Донбассе, наконец, возможен мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" выяснил, что требует Москва и на каких условиях Украина может вернуть Донбасс.

Ультиматумы Москвы

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Встречу политических советников лидеров Нормандской четверки перенесли из-за командировки французского представителя. Переговоры, по словам главы ОПУ Андрея Ермака, пройдут до 10 сентября (предположительно, 4 сентября), хотя еще на прошлой неделе в беседе с "Сегодня" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что встреча запланирована на 28 августа. Но гарантий, что замглавы российской Администрации президента Дмитрий приедет в Париж, нет.

Во-первых, на последнем заседании ТКГ 19 августа Россия выдвинула Украине очередной ультиматум: пока Верховная Рада не уберет из постановления о назначении очередных местных выборов в Украине пункт 4 (в котором записано о невозможности назначить и провести местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО), даже встреча советников лидеров Нормандской четверки будет заблокирована.

Во-вторых, месяц назад Дмитрий Козак отправил внешнеполитическому советнику канцлера Германии Яну Хекеру письмо, в котором переговоры в формате советников лидеров Нормандской четверки назвал "лишенными смысла". "Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен в дальнейшем принимать участие в этом бесконечно длящемся спектакле с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта", – написал Дмитрий Козак. Однако, если встреча политических советников таки планируется до 10 сентября, значит ли это, что Российскую Федерацию будет представлять не Дмитрий Козак?

Эксперты считают, что встреча таки состоится. Своего переговорщика РФ вряд ли будет менять. А демарши России, по словам первого замдиректора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, были связаны прежде всего с тем, чтобы заставить Украину вернуться в повестку дня, которую Москва навязала еще в 2014 году, ведь даже намеки украинской стороны о модернизации Минских договоренностей были сильным раздражителем.

"Россия сейчас переходит к новому этапу давления на Украину. В декабре прошлого года участники Нормандского саммита договорились снова встретиться в случае достижения прогресса по нескольким принципиальным вопросам. Если проанализировать коммюнике, опубликованное по итогам прошлогодней встречи, очевидно, что мы являемся свидетелями определенного продвижения вперед. Прежде всего в вопросе установления перемирия в зоне конфликта. Поэтому российская сторона сейчас может и будет выставлять условия для выполнения остальных пунктов документа. В частности, речь идет об инкорпорации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, достижения гарантий об особом статусе оккупированных сейчас территорий, и, собственно, проведения местных выборов в отдельных районах Донбасса, которые находятся под контролем России. Москва понимает, что сейчас наступил ключевой момент для продвижения своих целей. Для Кремля важно показать приверженность компромиссам и дипломатическому урегулированию, чтобы поставить вопрос о необходимости смягчения санкций", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Выборы на Донбассе

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Очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции пройдет в среду, 2 сентября. Леонид Кравчук надеется, что до этого Верховная Рада изучит его письменное обращение от 19 августа, в котором он просит депутатов проанализировать соответствие постановления украинского парламента о местных выборах закону об особом статусе Донбасса и Минским договоренностям.

По словам собеседников сайта "Сегодня", приближенных к переговорному процессу, постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" не противоречит Минску. В Комплексе мер от 12 февраля 2015 года четко указано, что выборы в ОРДЛО должны проходить по отдельному закону. Такой документ и его пункты до сих пор обсуждаются на политической подгруппе ТКГ. Переговорщики напоминают, что по аналогичному постановлению проходили и местные выборы в 2015 году, потом были президентские и парламентские выборы в 2019 году, и никого в России это не беспокоило.

Подобные ультиматумы политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина считает манипуляцией, поскольку постановление Рады не противоречит Минским договоренностям. Напротив, в Комплексе мер говорится, что выборы должны проходить по украинскому законодательству.

"Это (требование Москвы изменить постановление – Авт.) был просто повод спровоцировать патовую ситуацию на ТКГ и повысить градус дискуссии, чтобы встреча (политических советников лидеров Нормандской четверки – Авт.) была сорвана. Россияне играют сейчас так: выставляют нереалистичные и абсолютно неприемлемые для украинской стороны условия, то есть выдвигают максимум, чтобы получить желаемое. Очень опасно сейчас впутываться в переговоры с россиянами по политическим пунктам и соглашаться на часть их требований. Они на это и рассчитывают", – сказала сайту "Сегодня" Мария Золкина.

По словам Леонида Кравчука, Россия требует проведения местных выборов в оккупированных ОРДЛО одновременно со всей Украиной 25 октября. Наши переговорщики четко ответили и представителю России в ТКГ Борису Грызлову, и московским марионеткам, что для этого Россия должна выполнить предварительные условия: обеспечить постоянное перемирие, отвести силы и технику, вывести своих наемников из ОРДЛО и передать нам контроль над границей. После этого можно говорить о выполнении пункта 4 Минска – "модальностях проведения местных выборов".

Также среди прочего на гуманитарной подгруппе ТКГ 2 сентября Украина поднимет вопрос функционирования тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированном Донецке, где удерживают украинских пленных. Там, в частности, удерживали уже освобожденных профессора Игоря Козловского и журналиста Станислава Асеева.

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В беседе с сайтом "Сегодня" Станислав Ассеев рассказал, что пару недель назад у него была встреча с замглавы украинской делегации в ТКГ Алексеем Резниковым. В "Изоляцию", по словам Асеева, даже "следователей" так называемого "МГБ "ДНР" не пускают – только по спецразрешениям, не говоря уже об СММ ОБСЕ и представителях Красного креста.

"Мы с Резниковым обсуждали программу действий по этой тюрьме. Это современный "концлагерь", который существует шесть лет. Это не метафора – так оно и есть. Но об этом никто никогда не говорит. Нужно попытаться хотя-бы как-то привлечь к ответственности РФ за то, что она удерживает людей на территории концлагеря и ничего не делает, чтобы он перестал существовать. Нужна программа действий. Поэтому я предложил Резникову, чтобы первым шагом стала постановка Украиной этого вопроса отдельно в Минске – или в гуманитарной подгруппе, или вообще на ТКГ. Мы создали несколько текстов, которые разослали послам ОБСЕ, о том, что хотим поднять этот вопрос уже в следующий раз. Есть следующие шаги, о которых я пока не буду говорить, но мы их, я надеюсь, также сделаем в отношении "Изоляции", возможно уже в сентябре", – сказал сайту "Сегодня" Станислав Асеев.

С чем мы едем в Париж

Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты считают, что встреча внешнеполитических советников лидеров Нормандской четверки таки состоится. Но прорывов ждать не стоит. Напротив, Россия может поставить Украину на еще большую "растяжку".

По мнению первого замдиректора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, понятно, что никакие выборы 25 октября на оккупированных территориях проводить нельзя, поэтому Россия будет изображать это как неготовность Украины к урегулированию.

"Трудно представить, что украинская власть согласится на выполнение всего пакета условий России – каждый из них может повлечь как минимум политический кризис в Украине или даже подстрекнуть украинское общество к протестным акциям. Поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что серьезным прогрессом переговоры не увенчаются. Разве что Россия согласится пойти на компромиссы, которые частично позволят нейтрализовать острую реакцию общества на уступки со стороны украинской власти. Стоит при этом понимать, что Россия, требуя от Украины необратимых уступок (например, конституционные изменения), сама идет на те компромиссы, которые может развернуть на 180 градусов. Сегодня перемирие есть, завтра его может и не быть. Не должно быть никаких иллюзий: Россия не позволит решить конфликт на тех условиях, которые отстаивали до сих пор и, будем надеяться, отстаивают и дальше наши переговорщики", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина также считает, что Россия может сорвать перемирие, если не добьется от Украины значительных уступок. Даже во время перемирия, которое соблюдается уже месяц, россияне поставляют оружие на оккупированную территорию. То есть, они готовятся к срыву перемирия. К тому же, скорее всего, они снова будут пытаться заблокировать переговоры в ТКГ на следующем заседании. В противовес, по мнению Марии Золкиной, Леонид Кравчук будет презентовать идею с межкомитетской парламентской группой, которую решили создать после доклада Кравчука в комитете ВР по местному самоуправлению.

"Она должна наработать ряд законопроектов. Мы понимаем, что это будет специальный законопроект о проведении выборов (в ОРДЛО, о чем после доклада Кравчука в Раде сказал Алексей Резников – Авт.). Скорее всего, будет пересмотр законопроекта об амнистии, поскольку он не подписан, и, думаю, президент Зеленский его подписывать не будет. Но этим российские аппетиты однозначно не ограничатся. Плюс нужно будет заниматься доработкой или, как вообще настаивают россияне, законом о т. н. особом статусе. То есть задача инициативы этой парламентской группы – показать, что украинская сторона держит в приоритете организацию "нормандской встречи", – считает Мария Золкина.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник также считает, что перемирие, которое безусловно сейчас соблюдается, на следующих встречах в разных форматах может вылезти Украине боком.

"С саммита в Париже (9 декабря 2019 года – Авт.), единственное решение, которое условно выполнено – это прекращение огня. И то, я говорю, что это очередная ловушка, которую Россия поставила Украине. Дай Бог, чтобы я ошибался, но это прекращение огня не будет бессрочным. Думаю, сейчас оно будет использовано с целью давления на Украину, в том числе с привлечением Франции и Германии, может где-то США, чтобы Украина выполнила политическую часть Минска – российский "мирный" план по Донбассу", – сказал сайту "Сегодня" Алексей Мельник.

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Напомним, первая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным прошла в рамках переговоров лидеров Нормандской четверки в Париже 9 декабря:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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