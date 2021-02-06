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"Обожаю мысли твои": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

6 февраля, 09:18

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Владимир Зеленский и Елена вступили в брак в 2003 году

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно отпраздновал 43-летие, поздравил свою супругу Елену c днем рождения.

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На своей странице в Instagram президент опубликовал черно-белое фото Елены и трогательный пост.

С днем рождения, моя.

Обожаю мысли твои.

Спасибо за то, что было.

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И, надеюсь, еще будет.

За правду, за глаза, за шутки,

За то, кем без тебя не стал бы.

За то, что наши дети

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Лучшие (для меня) в мире.

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Спасибо за все.

С любовью, твой ВЗ.

Елене Зеленской исполнилось 43 года.

Владимир Зеленский и Елена вступили в брак в 2003 году. Пара воспитывает двоих детей – 16-летнюю Александру и восьмилетнего Кирилла.

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Напомним, 25 января Владимир Зеленский отпраздновал свое 43-летие. Владимир Зеленский с самого утра уже успел потренироваться в спортзале, откуда и запостил в Instagram фото.

Кроме того, легендарный голливудский режиссер Дэвид Линч поздравил Зеленского с днем рождения и записал видеоролик.

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