Обошлось без цирка в Раде: "слуга народа" о важном моменте в подозрении Медведчуку

Раньше Верховная Рада давала разрешение на привлечение к ответственности депутатов – теперь это сделать стало проще

/ Фото: УНИАН

Благодаря снятию неприкосновенности с народных депутатов подозрение Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку удалось выписать без голосования в сессионном зале, а так была бы угроза нехватки голосов. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Реклама

Ранее в Украине приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов и теперь вопрос в том, смогут ли привлечь к уголовной ответственности Медведчука и Козака.

"Мы увидели, как работает снятие депутатской неприкосновенности, потому что подозрение генеральный прокурор Ирина Венедиктова выписала без этого традиционного цирка в Раде (когда гадали, хватит ли голосов для снятия неприкосновенности). Генпрокурор сделала это в соответствие с тем законом, который приняла Рада", – сказала Кравчук.

Она надеется, что дело дойдет до суда и будет обвинительный приговор.

"Понятно, что у Медведчука будут самые дорогие адвокаты", – сказала "слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют слив России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

Видео: Сегодня