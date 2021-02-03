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Оборонный комитет Рады поддержал санкции СНБО против пророссийских телеканалов

3 февраля, 15:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Поддержка была выражена единогласно, сообщает "слуга" Безуглая

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Об этом нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета, глава подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая пишет на своей странице в Facebook.

Напомним, решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZiK и NewsOne), и которое поддержал президент Владимир Зеленский.

Также напомним, в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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Верховная Рада телеканалы СНБО комитет блокирование Марьяна Безуглая

Источник: Сегодня

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