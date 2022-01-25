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Обменять Дурова на Крым? Байден неожиданно попал в мошенническую схему

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 января, 11:14
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Мошенники используют образы известных людей для продвижения своих незаконных схем
Мошенники придумали новую схему, как выманивать деньги
Мошенники придумали новую схему, как выманивать деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники в сети продвигают так называемые "инвестиционные проекты" используя образы известных людей. Об этом пишет издание Антикор.

Павел Дуров

Весной прошлого года в интернете начала появляться реклама, в которой политики или амбассадоры известных брендов предлагали гражданам принять участие в невероятно прибыльных инвестиционных проектах. Чаще всего в рекламе упоминался создатель Telegram Павел Дуров, который якобы вопреки запретам создал блокчейн-платформу "Gram Ton".

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В анонсе своего так называемого нового продукта мошенники нелегально использовали его фото и несколько популистских сюжетов.

Что предлагали

  • "Альтернатива банкам" – новая платформа, которая позволяет получать огромные доходы
  • "Недра – народу!" — проект по освоению сверхдоходов от продажи нефти и газа нефтью и газом;
  • "Финансы для людей" – допуск к закрытым инвестиционным инструментам.

Для продвижения рекламы и призыва инвестировать в эти проекты мошенники часто использовали стилистику известных российских СМИ, таких, как "России-24", Russia Today и РБК.

Байден требовал выдать Дурова в обмен на Крым

Злоумышленники завлекают в свои схемы людей при помощи фейкового видео, как Байден хотел обменять Дурова на Крым. На самом деле – это монтаж.

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В сети был опубликован фейковый видеоролик, в котором говорится, что президент США Джо Байден якобы требовал выдать Дурова в обмен на признание Крыма российским.

Байден якобы хотел заполучить кроме самого бизнесмена и его блокчейн-платформу, которая более двух лет приносила пользователям доход в 470 долл. в день.

Пример мошеннической схемы

Владимир Путин

Корреспондент Forbes решил перейти по одной из таких ссылок, чтобы понять, что задумали мошенники и как это работает.

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Перейдя по ссылке под одним из видео, он оставил свой телефон. Мужчине перезвонили и представились сотрудником "Газпрома". Мошенник рассказал, что президент России Владимир Путин заявил, что каждый житель страны может открыть счет и торговать нефтью, газом и акциями компаний".

Журналисту предложили перевести определенную сумму на якобы счет Газпрома, после чего личный эксперт будет заниматься индивидуальным развитием его счета, при этом, Дурова мошенник ни разу не упомянул.

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