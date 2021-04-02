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Нужно бороться с врагами Украины и лишать их власти: Кравчук дал советы Зеленскому

2 апреля, 00:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Необходимо ко всем прислушиваться и взвешивать все моменты, считает первый президент

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук дал четыре совета нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

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В эфире ток-шоу "Право на владу" он сказал, что эти советы помогут успешно руководить страной.

По его словам, во время принятия решений президент должен ко всем прислушиваться и взвешивать все моменты, однако, это не значит, что нужно учитывать все мнения.

Кравчук также отметил, что необходимо бороться со всеми, кто действует против Украины и дистанцироваться от людей, которые действуют вопреки интересам страны.

"Даже если нет доказательств, что человек сделал большие проступки, но когда в обществе уже есть оценки того или иного человека, то его нужно осторожно от себя дистанцировать. Потому что народу трудно доказать, что этот человек чист, когда о нем уже пишут и говорят", – сказал Кравчук.

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Он также добавил, что нужно лишать власти тех, кто живет в Украине, но проводит неукраинскую политику.

К слову, Леонид Кравчук считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно встретиться один на один с российским лидером Владимиром Путиным.

В свою очередь в Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским.

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президент Кравчук Владимир Зеленский
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