Українська
$ 27,56
32,9
  1. Новости политики

Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров

1 сентября, 22:20

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Связи между постановлением Рады и отдельным законом о выборах в ОРДЛО – нет, говорит Александр Мережко

Новый ультиматум российской стороны в ТКГ по Донбассу, в котором от Киева требуют убрать из постановления Рады об очередных местных выборах в 2020 году пункт о невозможности проведения выборов в ОРДЛО, иначе Москва блокирует обмен пленными и встречи внешнеполитических советников, является нарушением принципа добросовестности ведения переговоров.

Реклама

Об этом замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Речь идет о том, что российская делегация блокирует продвижение вперед и обсуждение, например, законопроектов, которые важны для имплементации Минских договоренностей, и в основном они постоянно возвращаются к этой теме несоответствия постановления о проведении местных выборов тексту Минских договоренностей", – говорит украинской переговорщик.

По его мнению, это не более чем манипуляция с российской стороны.

"Потому что принятое постановление текстуально такое же, как принятое в 2015 году, и тоже касалось проведения местных выборов. То есть, пять лет российская делегация не обращала на это внимание и только сейчас почему-то привязалась к этому", – заметил замглавы украинской делегации.

"С моей точки зрения, это не только манипуляция, но и нарушение принципа добросовестности ведения переговоров. Это постановление никоим образом не мешает проведению в будущем выборов на сейчас неподконтрольной территории Донбасса. Потому что будет принято, возможно, отдельное постановление на основании специального закона о проведении выборов на этих территориях. То есть с юридической точки зрения здесь нет логической связи между принятым постановлением и отдельным законом о проведении выборов в отдельных районах Донбасса", – говорит Александр Мережко.

Он посетовал, что Россия воспользовалась этим и сейчас фактически заблокировала переговоры прошлого заседания.

"Я уверен в том, что ОБСЕ, как координатор и фактически медиатор переговоров, очень хорошо понимает и видит, что Украина ведет себя добросовестно, пытается выполнить Минские договоренности, а Россия пытается заблокировать дальнейший ход переговоров", – подчеркнул переговорщик.

Напомним, ранее украинский переговорщик рассказал, о чем пойдет речь на новом заседании ТКГ по Донбассу.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

мережко Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переговоры Донбасс ультиматум блокирование ТКГ Александр Мережко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусом
Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусомПолитика
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учениковПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на Донбассе
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на ДонбассеПолитика
Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделю
Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять