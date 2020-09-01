Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров

Связи между постановлением Рады и отдельным законом о выборах в ОРДЛО – нет, говорит Александр Мережко

Новый ультиматум российской стороны в ТКГ по Донбассу, в котором от Киева требуют убрать из постановления Рады об очередных местных выборах в 2020 году пункт о невозможности проведения выборов в ОРДЛО, иначе Москва блокирует обмен пленными и встречи внешнеполитических советников, является нарушением принципа добросовестности ведения переговоров.

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Об этом замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Речь идет о том, что российская делегация блокирует продвижение вперед и обсуждение, например, законопроектов, которые важны для имплементации Минских договоренностей, и в основном они постоянно возвращаются к этой теме несоответствия постановления о проведении местных выборов тексту Минских договоренностей", – говорит украинской переговорщик.

По его мнению, это не более чем манипуляция с российской стороны.

"Потому что принятое постановление текстуально такое же, как принятое в 2015 году, и тоже касалось проведения местных выборов. То есть, пять лет российская делегация не обращала на это внимание и только сейчас почему-то привязалась к этому", – заметил замглавы украинской делегации.

"С моей точки зрения, это не только манипуляция, но и нарушение принципа добросовестности ведения переговоров. Это постановление никоим образом не мешает проведению в будущем выборов на сейчас неподконтрольной территории Донбасса. Потому что будет принято, возможно, отдельное постановление на основании специального закона о проведении выборов на этих территориях. То есть с юридической точки зрения здесь нет логической связи между принятым постановлением и отдельным законом о проведении выборов в отдельных районах Донбасса", – говорит Александр Мережко.

Он посетовал, что Россия воспользовалась этим и сейчас фактически заблокировала переговоры прошлого заседания.

"Я уверен в том, что ОБСЕ, как координатор и фактически медиатор переговоров, очень хорошо понимает и видит, что Украина ведет себя добросовестно, пытается выполнить Минские договоренности, а Россия пытается заблокировать дальнейший ход переговоров", – подчеркнул переговорщик.

Напомним, ранее украинский переговорщик рассказал, о чем пойдет речь на новом заседании ТКГ по Донбассу.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

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