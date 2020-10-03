Новый скандал вокруг гибели Ан-26: военные обвинили журналистов в манипуляциях

Разбитый обтекатель и невесомость не могли привести к крушению самолета, утверждают в командовании Воздушных сил

Вокруг крушения Ан-26 под Чугуевом разгорелся новый скандал: командование Воздушных сил ВСУ обвинило журналистов одного из телеканалов в невежестве и манипулировании фактами на крови погибших.

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Заявление Командования было опубликовано на его странице в Facebook.

Телеканал со ссылкой на Вадима Олабина – отца погибшего при крушении курсанта Владимира Олабина – рассказал, что во время полета воздушного судна возникла невесомость, и показал фото покореженного и изъеденного ржавчиной обтекателя радиолокационной станции на носу Ан-26, намекая, что эти факторы могли привести к трагедии.

Командование Воздушных сил объяснило, что причиной возникновения невесомости является создание околонулевых или отрицательных продольных перегрузок летчиком. И происходит это совершенно одинаково на всех типах воздушных судов – будь то "пожилой" Ан-26 или новенький Boeing, везущий журналистов на моря – разница только в предельном значении перегрузки и ее максимальной продолжительности. Но к техническому состоянию самолета это явление не имеет никакого отношения, подчеркнули военные авиаторы.

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Коснувшись темы разбитого обтекателя РЛС, они обратили внимание, что на снимке был представлен серый Ан-26 (бортовой номер 50) той же чугуевской бригады, а не потерянный зеленый камуфлированный Ан-26Ш (б/н 76).

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Военные заметили, что в повреждениях носового обтекателя нет ничего удивительного, поскольку при полете в сложных метеоусловиях самолет попал в град, и был поврежден, после этого обтекатель был заменен. В такие ситуации попадают все типы воздушных судов, даже самые современные. И часто повреждения бывают гораздо хуже, подчеркнули в командовании ВС.

Военные призвали журналистов не манипулировать фактами на крови погибших, не спекулировать на эмоциях их близких, не делать поспешных выводов, проверять достоверность всей информации и соблюдать информационную гигиену.

Напомним, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" тоже разразился скандал, когда глава Харьковской ОГА Алексей Кучер обвинил командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26.

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В Воздушных силах назвали слова Кучера о катастрофе Ан-26 "ложью и манипуляцией".

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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