Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский

Зеленский может распустить парламент, если потеряет контроль над своей фракцией или Рада не сможет сформировать новый Кабмин

В Украине стартовал новый политический сезон. Верховная Рада открыла работу осенней сессии, а партии уже вовсю готовятся к местным выборам – 5 сентября официально стартует избирательная кампания. На кону многое: политический расклад в местных советах, контроль за ключевыми украинскими городами, судьба правительства и даже парламента.

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Социологи фиксируют существенное падение доверия украинцев к Раде и Кабмину. В "Слуге народа" не исключают, что вскоре могут отправить в отставку минимум трех министров, а то и все правительство. К тому же, на съезде своей партии Владимир Зеленский непрозрачно намекнул монобольшинству, что может и вовсе распустить Раду. Сайт "Сегодня" разбирался, возможны ли досрочные парламентские выборы и кто в них заинтересован.

Соцопросы и законные основания

"Год назад в первый день вашей-нашей работы под куполом я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю нашей страны. Правда, есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за все 28 лет, или как парламент, который просуществовал меньше всего. Можно ли сказать, что вы уже прошли первый путь? Пока что нет. Но, ключевое, мне кажется, слово пока что. Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию? Пока что тоже нет. Но, ключевое – пока что", – сказал Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа".

По данным опроса КМИС (проводился с 7 по 11 августа), каждый второй украинец поддерживает проведение досрочных парламентских выборов в следующем году.

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По словам президента Центра Разумкова Юрия Якименко, уровень поддержки и доверия граждан к ВР снижается.

"Мы это заметили по итогам года. Если сравнить два опроса – июньский прошлого и июльский этого года – уровень доверия существенно снизился. Сейчас уже 75% граждан не доверяют ВР", – сказал сайту "Сегодня" Юрий Якименко.

В статье "Год работы Рады: будут ли досрочные выборы" сайт "Сегодня" писал, что в сентябре Зеленский получает законные основания распустить парламент – у Рады IX созыва истек годовой иммунитет от отставки. По Конституции, президент может отправить Раду на перевыборы в трех случаях: если распадется коалиция (то есть если в монобольшинстве останется меньше 226 депутатов); если в течение 30 дней после отставки правительства не будет сформировано новое; и если в течение одной сессии Рада 30 дней не будет работать в пленарном режиме.

Юрий Якименко отмечает, что пока решения принимаются, необходимых 226 голосов "за" под куполом есть. Хотя, по его словам, это большинство скорее формируется на основе бывшего монобольшинства и других, которые голосуют вместе с ним.

"Проблемы и конфликты во фракции ("Слуга народа". – Авт.) продолжаются, ее монолитность будет теряться. Когда нужна будет консолидация, возможно, ее не будет. Что я имею в виду? Сейчас идут разговоры о смене экономического блока в правительстве, а может, даже и целого правительства. Представим себе, когда меняется Кабмин и нет возможности сформировать новый…Это очевидные основания для президента распустить парламент. Будет ли это целесообразно? Зависит от динамики поддержки президентской политической силы. Впереди местные выборы. Их результаты также покажут отношение граждан к нынешней партии власти", – сказал сайту "Сегодня" Юрий Якименко.

Сайт "Сегодня" уже писал, что в Раде для отчета ждут министров здравоохранения, экономики и финансов. После этого депутаты будут решать, отправлять их в отставку или нет. Также по информации источников сайта "Сегодня" в "Слуге народа", если экономическая ситуация на фоне пандемии коронавируса будет ухудшаться, в отставку могут отправить и весь состав Кабмина. И если в течение 30 дней Рада не сможет сформировать новое правительство, у Владимира Зеленского появятся законные основания распустить парламент.

Что думают депутаты

"Слуги" допускают, что перевыборы Рады возможны, но на данный момент оснований для этого не видят.

"Досрочные выборы возможны. Я не вижу сейчас для этого оснований, но в нашей стране возможно все", – сказал сайту "Сегодня" глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Жан Беленюк, серебряный призер Олимпийских игр, нардеп фракции "Слуга народа" сказал сайту "Сегодня", что перевыборов не боится.

Видео: Сегодня

"Но вопрос о перевыборах уже настолько заезженный… Нам давали и полгода, и три месяца, и год, что мы проработаем. Видите, сейчас уже пошел второй год и пока что, насколько я понимаю, никто распускать нас не собирается", – ответил Жан Беленюк.

В оппозиции, напротив, считают, что досрочные парламентские выборы стране крайне необходимы. По словам нардепа от "ЕС" Ахтема Чийгоза, сегодняшний состав ВР не отвечает тем вызовам, которые стоят перед страной, да и разговоры под куполом о досрочных выборах ходят.

Ярослав Юрчишин из фракции "Голос" также не исключает, что Зеленский может отправить Раду в отставку.

"Монобольшинство будет сыпаться. Но, номинально его будут удерживать. Помните, как в свое время Порошенко удерживал коалицию БПП и НФ, хотя формально ее не было", – сказал сайту "Сегодня" Юрчишин.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на данный момент никаких планов по роспуску ВР у Зеленского нет. А распустить парламент может только он, и по Конституции, и с точки зрения политического влияния, ну и юридически по процедуре.

"А такие заявления Зеленский делает профилактически, поскольку у небольшой части депутатов есть колебания с дисциплиной, не все солидарно голосуют. Поэтому их нужно приводить периодически, что называется, в чувства, напоминать, что депутатский мандат им не гарантирован навечно. Ситуация, конечно, может поменяться, но только в том случае, если вдруг резко обострится ситуация в парламенте и возникнет достаточно серьезный политический кризис. Причем, по смене правительства, если это и произойдет, не думаю, что станет основанием для роспуска. Тут скорее будет влиять ситуация во фракции. Если президент будет сохранять контроль над 80% своей фракции, никакого роспуска не будет", – сказал сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

Напомним, сайт "Сегодня" опросил депутатов, могут ли отменить или перенести местные выборы из-за пандемии коронавируса:

Видео: Сегодня

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